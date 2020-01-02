В Одессе устроили новогодние танцы на крыше лимузина

В Одессе в новогоднюю ночь несколько парней забавы ради устроили пляски на крыше лимузина.

Отмечать Новый 2020 год в центр города съехалось очень много гостей. Из-за наплыва толпы на какое-то время оказались заблокированными для проезда автомобильного транспорта улицы Пушкинская, Ланжероновская, Екатерининская.

В пробке на дороге оказался арендованный лимузин.

Для того, чтобы не скучать, двое парней устроили настоящие новогодние танцы на крыше лимузина, чем порадовали не только себя, но и пользователей соцсетей, которые с пониманием отнеслись к этому зажигательному веселью.

od-news.com

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