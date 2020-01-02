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В Одессе состоялся 4-й «Забег Обещаний»

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В Одессе состоялся традиционный "Забег Обещаний"В Одессе по устоявшейся традиции 1 января состоялся "Забег Обещаний".

Данное захватывающее и многообещающее спортивное мероприятие прошло в парке им. Т.Г. Шевченко.

До объявления старта, участники забега на бумаге написали свои обещания, которые они запланировали выполнить в наступившем 2020 году, после чего состоялся забег 2020 метров.

В акции утром в первый день Нового года приняли участие 400 человек.

Отмечается, что это событие в нашем городе проводят 4-й год подряд и с каждым годом "Забег Обещаний" привлекает внимание всё большего числа одесситов и гостей города.

Чаще всего одесситы обещают себе путешествовать, устроиться на престижную работу, быть здоровым и успешным.

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