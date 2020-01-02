В Одессе составят список недобросовестных продавцов хвойных деревьев

В Одессе чиновники приняли решение составить список тех недобросовестных продавцов хвойных деревьев, которые в ночь с 31 декабря на 1 января оставили после себя "елочные" кладбища.

В Одесском муниципалитете пообещали сделать выводы относительно владельцев нераспроданных новогодних деревьев.

"Продавцы ёлок в этом году серьезно добавили нам работы. Они по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жалко брошенные ёлки. Никакие деньги не оправдывают те массовые ёлочные кладбища, которые нам сегодня оставили! Уверен, все необходимые выводы будут сделаны, списки недобросовестных предпринимателей составлены и ситуация больше не повторится" - отметил на своей странице в соцсети Facebook директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

Он добавил, что уже к вечеру 1 января от елочных "кладбищ" на улицах города практически не осталось и следа, благодаря усилиям коммунальных служб Одессы.

od-news.com

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