В Одессе мэр поздравил матерей, родивших в первый день Нового года

Мэр Одессы Геннадий Труханов 2 января приехал в родильный дом №2, где в новогоднюю ночь родился первый в этом году младенец.

Напомним, что новорожденный по имени Владислав, появился на свет 1 января 2020 года в 00:01.

От руководства города родители мальчика получили 2 коляски - на зимний и летний периоды.

Отмечается, что именно роддом №2 в первые сутки Нового 2020 года стал лидером по числу новорожденных. Здесь родились 7 мальчиков и 1 девочка.

Всего в первый день Нового года в Одессе родилось 24 ребенка - 17 мальчиков и 7 девочек, среди них есть и двойня.

Мэр Одессы пожелал новорожденным малышам крепкого здоровья и пообещал, что город будет делать всё для того, чтобы обеспечить им счастливое и благополучное будущее. "Мы благоустраиваем детские поликлиники, медико-санитарные центры, недавно открыли две амбулатории на Житомирской и Бугаевской. Увеличиваем количество мест в детских садах - вот сейчас проводим большую работу, чтобы городу вернули садики, которые много лет назад отдали в частные руки, но собственники не используют их по назначению" - рассказал молодым матерям Геннадий Труханов.

Подарки были торжественно вручены всем матерям, подарившим жизнь малышам в первый день 2020 года.

od-news.com

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