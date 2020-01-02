В новогоднюю ночь в центре Одессы трудились коммунальные службы

Пока люди, съехавшиеся в центр Одессы для празднования Нового года, наслаждались народными гуляньями, сотрудники «Горзелентреста» трудились.

Они оперативно убирали мусор, поддерживая чистоту в местах наибольшего скопления людей – в Стамбульском и Греческом парке, на Приморском бульваре и Думской площади, обеспечивая надлежащее санитарное состояние.

Для обеспечения чистоты, коммунальное предприятие организовало дежурные бригады, которые ходили по улицам, убирая случайный мусор и вовремя освобождая урны.

Сотрудники трудились на протяжении всей новогодней ночи, а утром им на смену пришла спецтехника, которая более тщательно занялась уборкой центра Одессы.

od-news.com

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