Полиция Одессы сообщила о происшествиях, произошедших в новогоднюю ночь

Правоохранители в Одессе и Одесской области подвела итоги празднования Нового года.

Патрульная полиция отчиталась о безопасности на улицах в новогоднюю ночь.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, более 120 патрульных вышли на дежурство в новогоднюю ночь. В задачу полиции вошло обеспечение публичной безопасности и правопорядка на улицах, центральных площадях Одессы, г. Измаила, занимаясь патрулированием автомобильных дорог.

По итогам Патрульная полиция отработала 1177 вызовов, из которых 58 - о нарушении тишины.

За ночь были зафиксированы 77 дорожно-транспортных происшествий, 21 из них - аварии, в которых есть пострадавшие.

Было задержано 15 водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде.

Составлено 18 административных протоколов за нарушения в сфере общественного порядка.

В целом, новогодний праздник прошел без особых нарушений публичной безопасности одесситами и жителями области.

od-news.com

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