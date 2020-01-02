Полиция Одессы сообщила о происшествиях, произошедших в новогоднюю ночь
Правоохранители в Одессе и Одесской области подвела итоги празднования Нового года.
Патрульная полиция отчиталась о безопасности на улицах в новогоднюю ночь.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, более 120 патрульных вышли на дежурство в новогоднюю ночь. В задачу полиции вошло обеспечение публичной безопасности и правопорядка на улицах, центральных площадях Одессы, г. Измаила, занимаясь патрулированием автомобильных дорог.
По итогам Патрульная полиция отработала 1177 вызовов, из которых 58 - о нарушении тишины.
За ночь были зафиксированы 77 дорожно-транспортных происшествий, 21 из них - аварии, в которых есть пострадавшие.
Было задержано 15 водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде.
Составлено 18 административных протоколов за нарушения в сфере общественного порядка.
В целом, новогодний праздник прошел без особых нарушений публичной безопасности одесситами и жителями области.