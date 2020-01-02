Из-за короткого замыкания в Одессе едва не произошло непоправимое (видео)
В Одессе на ул. Ильфа и Петрова в одной из квартир произошло возгорание.
Квартира расположена в девятиэтажном доме.
По сообщению пресс-службы в Одесской области, прибывшие на место ЧП спасатели установили, что уже загорелось домашнее имущество. Пламя было оперативно ликвидировано, охватив площадь в 2 кв.м.
Спасатели поспешили на помощь сыну хозяйки квартиры, которого спустили по автолестнице и передали в руки медиков.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание телевизора.
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