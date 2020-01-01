Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В центре Одессы со стрельбой задержали нарушителей

seo 0 Comment , , , , ,

В центре Одессы со стрельбой задержали нарушителейВ Одессе не обошлось в новогоднюю ночь без приключений для некоторых людей, так в ночь на 1 января правоохранителям пришлось постараться, чтобы задержать автомобиль с нарушителями.

Согласно полученной информации, по Итальянскому бульвару примерно в 02:00 ночи, ехал автомобиль, явно нарушающий правила дорожного движения. Когда сотрудники патрульной полиции попросили водителя остановиться, он никак не отреагировал.

Тогда правоохранителям, чтобы во время погони остановить нарушителей, пришлось прострелить два колеса транспортного средства.

Водителя и пассажиров заковали в наручники и отвезли в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Это будет интересно:

В центре Одессы у водителя обнаружили поддельные документыВ центре Одессы у водителя обнаружили поддельные документы В центре Одессы задержали еще одного автовораВ центре Одессы задержали еще одного автовора В центре Одессы задержали уличного вора ювелирных украшенийВ центре Одессы задержали уличного вора ювелирных украшений В центре Одессе задержали двух дебоширов-иностранцевВ центре Одессы задержали двух дебоширов-иностранцев (видео) В Одесской области задержали нарушителей за разбойВ Одесской области задержали нарушителей за разбой
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE