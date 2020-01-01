В центре Одессы со стрельбой задержали нарушителей

В Одессе не обошлось в новогоднюю ночь без приключений для некоторых людей, так в ночь на 1 января правоохранителям пришлось постараться, чтобы задержать автомобиль с нарушителями.

Согласно полученной информации, по Итальянскому бульвару примерно в 02:00 ночи, ехал автомобиль, явно нарушающий правила дорожного движения. Когда сотрудники патрульной полиции попросили водителя остановиться, он никак не отреагировал.

Тогда правоохранителям, чтобы во время погони остановить нарушителей, пришлось прострелить два колеса транспортного средства.

Водителя и пассажиров заковали в наручники и отвезли в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...