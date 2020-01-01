В Одессе в студенческом общежитии произошел пожар

31 декабря в одесском общежитии в дневное время произошел пожар, потушить который сумели проживающие в нем студенты еще до приезда пожарных.

Возгорание случилось в здании общежития Одесского национального политехнического университета, расположенного на ул.Маршала Говорова. К счастью, студенты, которые в это время находились в здании, самостоятельно сумели справиться с огнем еще до приезда спасателей.

Согласно полученной информации, пожар произошел в комнате, расположенной на 5-м этаже шестиэтажного общежития. Огонь успел испортить вещи и бытовой прибор. К счастью, кроме имущества больше никто не пострадал.

od-news.com

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