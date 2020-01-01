В Одессе диспетчер железной дороги стала соучастницей преступления

Как стало известно, заместитель старшего диспетчера одесского филиала «Укрзализныци» вместе со своими подельниками организовала преступную схему похищения грузов с составов.

На протяжении 2019 г. женщина разработала схему похищения зерна прямо из товарных вагонов. В ее распоряжении были расписания движения и возможность вносить в них поправки. Так в феврале 2019 г. она добавила еще одну остановку товарному составу, где состав поджидали сообщники.

Во время остановки они успели украсть около 3 т кукурузы стоимостью 12,6 тыс. грн. В июле 2019 г., используя ту же отработанную схему, преступники похитили 1,7 т пшеницы, стоимость которой составила 9 тыс. грн.

Зерно грузили прямо из состава, стоящего на станции, в автомобиль марки «ВАЗ» и увозили.

od-news.com

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