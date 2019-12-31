В Одесской области похитили фуру с дорогостоящим оборудованием

В ночь на 29 декабря неустановленные личности захватили длинномерный грузовой автомобиль, который перевозил дорогостоящее оборудование.

Как стало известно, грузовое авто направлялось из г.Одессы в сторону столицы. Когда водитель остановился недалеко от с.Нерубайское, в кабину фуры проник незаметно злоумышленник. Вскоре после того, как водитель отъехал, грабитель выскочил и под угрозой пистолета заставил дальнобойщика направиться в лесопосадку, расположенную возле Дачного. Там грузовое авто ждали сообщники вооруженного бандита, которые связали руки и ноги водителя, а затем натянули на голову шапку так, чтобы закрыть глаза мужчины. После этого злоумышленники оперативно перегрузили оборудование на другое авто, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По факту ограбления начато уголовное дело в соответствии со статьей 187 УК Украины. Расследование этого дела продолжается.

od-news.com

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