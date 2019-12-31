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В Одессе задержали угонщиков элитных авто

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В Одесе задержали угонщиков элитных автоКак сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, были задержаны трое угонщиков, которые специализировались на кражах автомобилей премиум класса.

На счету этой организованной группировки числится свыше 10 угонов машин. В число злоумышленников входили три жителя г.Одессы возрастом 33-43 лет. Они занимались угоном элитных транспортных средств марок «Тойота», «Лексус», «Рэндж Ровер» и «Мэрседес Бенц».

Правоохранителям удалось задержать двух членов банды, при этом одного взяли, когда он находился за рулем угнанного автомобиля «»Тойота Лэнд Краузер», а второго арестовали по месту жительства. В процессе обыска у задержанных были найдены устройства, предназначенные для запуска двигателей, автомобиль «Рэндж Ровер», мобильные телефоны и прочие улики.

В отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 289 УК Украины, за это мужчинам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

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