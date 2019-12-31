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В Одессе подросток ограбил ломбард

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В Одессе подросток ограбил ломбардСогласно полученной информации, в один из ломбардов, расположенных на поселке Котовского на проспекте Добровольского, вошел подросток.

Он распылил в лицо сотрудницы заведения газовый баллончик, после чего разбил стеклянную витрину, забрал ювелирные изделия и скрылся. Размер причиненного действиями злоумышленника ущерба составил около 0,5 млн. грн.

Благодаря использованию оперативно-розыскных мероприятий, несовершеннолетнего парня удалось найти и задержать. Теперь сотрудники полиции разыскивают его сообщников, которые стояли на страже при входе в ломбард во время ограбления.

В отношении юного грабителя начато головное дело в соответствии с ч.4 статьи 187 УК Украины, за что ему и его сообщникам грозит провести за решеткой 8-15 лет.

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