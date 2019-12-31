В Одессе не все хотят покупать ёлки: в парковой зоне срубили несколько деревьев

В Одессе вандалами утром 31 декабря были срублены несколько зеленых хвойных красавиц, символов новогодних праздников.

Жертвами вандалов стали две ёлочки, которые были срезаны на Суворовской аллее в сквере "За мир".

Пострадали два саженца редкого растения - гималайского кедра, а на Аллее Славы в парке Шевченко срубили несколько голубых елей.

Одесситы возмущаются и задают вопрос - неужели люди, совершившие это злодеяние действительно считают, что такой поступок принесет им счастье в Новом году?

Руководитель КП "Горзелентрест" Юнис Байрамов выложил видео с камер уличного наблюдения, на котором видно, как двое неизвестных вырубили деревья и бежали с ними по улице Успенской. Операторы просматривают камеры, чтобы понять, по какому адресу живут вандалы. Многие надеются, что хулиганов накажут за содеянное.

od-news.com

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