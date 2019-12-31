В Одессе на Пересыпи горел павильон с мобильной техникой
В Одессе в понедельник 30 декабря в 21:54 в Службу спасения поступило сообщение о том, что загорелся киоск, расположенный на ул. Черноморского Казачества, 2.
Как выяснили прибывшие на место чрезвычайного происшествия пожарные спасатели, загорелся киоск, в котором ремонтировались гаджеты, преимущественно мобильные телефоны.
Пожарным понадобилось несколько минут, чтобы погасить огонь, распространившийся на 10 кв.м. площади.
По какой причине произошло это возгорание, а также определить сумму убытков, можно будет после тщательного расследования обстоятельств данного ЧП.
От ГСЧС Одесской области к ликвидации пожара было привлечено 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава.
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