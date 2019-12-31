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В Одессе на Пересыпи горел павильон с мобильной техникой

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В Одессе на Пересыпи горел павильон с мобильной техникойВ Одессе в понедельник 30 декабря в 21:54 в Службу спасения поступило сообщение о том, что загорелся киоск, расположенный на ул. Черноморского Казачества, 2.

Как выяснили прибывшие на место чрезвычайного происшествия пожарные спасатели, загорелся киоск, в котором ремонтировались гаджеты, преимущественно мобильные телефоны.

Пожарным понадобилось несколько минут, чтобы погасить огонь, распространившийся на 10 кв.м. площади.

По какой причине произошло это возгорание, а также определить сумму убытков, можно будет после тщательного расследования обстоятельств данного ЧП.

От ГСЧС Одесской области к ликвидации пожара было привлечено 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава.

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