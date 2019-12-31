В Одессе на легендарном рынке устроили переполох из-за пропажи малышки

В Одессе в предпраздничной суете в толпе потеряли ребенка.

О случившемся стало известно из сообщения пресс-службы Одесской Нацполиции.

Пока одесситка покупала продукты к новогоднему столу и празднованию, у неё потерялась 9-летняя дочь.

Как оказалось, внимание девочки привлекла яркая витрина одного из магазинов. Женщина не заметив, когда ребенок остановился, продолжила далее двигаться между торговцами. Когда же обернулась, ребенок уже потерялся из виду.

Одесситка сразу же обратилась в полицию. К счастью, с помощью правоохранителей ребенка смогли оперативно найти.

od-news.com

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