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Одесские коты пополнили свою компанию

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Одесские коты пополнили свою компанию30 декабря возле ресторана «Бабель-Фиш», расположенного на ул.Греческой, появился новый одесский кот по имени Васька. Он изображен во время трапезы и поедает кильку в томате.

Как рассказала автор скульптуры Т.Штыкало, это уже 13-й кот, над созданием которого она трудилась свыше года. Его прототипом стал обычный кот, которого подкармливают сотрудники кухни ресторана.

Согласно уже сложившейся традиции, для изготовления новой скульптуры использовались материалы, не представляющие собой ценность, а именно полиэфирные смолы с добавлением бронзового порошка. Чтобы придать консервированной рыбке рыжий цвет, применили настоящую ржавчину.

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