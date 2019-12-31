Главная достопримечательность в Одессе украшена большими арт-объектами
В Одессе Потемкинская лестница украшена к празднику и теперь она выглядит ещё более красивой накануне Новогоднего торжества.
На нескольких пролетах лестницы установлены светящиеся фигуры. Здесь нашлось место для величественного и благородного оленя, лесных зверей, новогодних красавиц-ёлочек, месяца и звезд.
Отдыхающие в центре города одесситы и гости с удовольствием проводят здесь время, фотографируясь на память, делясь в соцсетях красивыми локациями новогодней Одессы.
На Приморском бульваре в тон празднованию выполнена яркая иллюминация деревьев, которая по доброй традиции украшает бульвар.
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