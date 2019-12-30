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В Одессе в канун Нового года спасатели помогли мужчине, находившемуся в горящем здании

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В Одессе в канун Нового года спасатели помогли мужчине, находившемуся в горящем зданииВ Одессе на пляже Ланжерон сгорело кафе. Оно было неработающим.

О том, что произошел пожар, сообщение в ГСЧС поступило в 2:03 30 декабря. Спустя 8 минут на месте ЧП уже были первые пожарные расчеты. Они установили, что горит деревянное, обособленно стоящее здание неработающего кафе.

Спасатели работали по повышенному номеру "Пожар 1 БИС". Им удалось спасти из пылающего строения мужчину. От госпитализации он отказался.

В 3:27 пожар на месте кафе был локализован, и в 3:48 полностью ликвидирован на площади 150 кв.м.

Как рассказали пожарные, на месте инцидента установили, что источник возгорания был занесен снаружи. Но не исключается и поджог.

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