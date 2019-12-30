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В Одессе спасателям торжественно вручили новую современную спецтехнику

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В Одессе спасателям торжественно вручили новую современную спецтехникуОдесским пожарным передали в пользование новую современную оперативно-спасательную технику, о чем стало известно от главы Одесской ОГА Максима Куцего, написавшего соответствующий пост в соцсети Facebook.

Глава Одесской области провел награждение спасателей, которые в 2019 году спасли на пожаре множество жизней.

Как подчеркнул одесский губернатор: "Считаю, что эти ребята должны быть обеспечены всем необходимым. Хочу пожелать всем пожарным, чтобы в новом году поводов для использования этого оборудования было как можно меньше".

В спецтехнике предусмотрено всё, что может понадобиться пожарным-спасателям при чрезвычайных ситуациях.

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