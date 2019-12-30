В Одессе найдена маленькая девочка, живущая на стихийной свалке

В Одессе на ул. Судостроительной на свалке в шалаше из одеял была обнаружена маленькая девочка, которую её отец оставил саму на пустыре. Она жила с ним в окружении лиц без определенного места жительства.

Маленькая Настя благодаря неравнодушным волонтерам отправили малышку в Дом Ребенка №1.

О случившемся сообщила волонтер Наталья Самохина: "Спасибо всем, кто помогал. Спасибо патрульным, которые просили не указывать их имен, так как "они просто выполняли свою работу", спасибо ювеналам Киевского района, спасибо Службам на делам детей города и области".

Также стало известно от главного врача Дома Ребенка Валентины Карташовой, что ранее эта девочка была их подопечной. Но после того, как отец установил отцовство, он забрал её к себе.

По сообщению Юлии Никандровой, руководителя Службы по делам детей, какое-то время назад отец девочки звонил ей и попросил забрать девочку и определить ее в круглосуточное учреждение, так как он устраивается на работу и следить за ней не в состоянии. "Подключился теротдел службы. Их сотрудники договорились с круглосуточным садиком, который, к слову, необходимо оплачивать. У папы денег не было. Девочки достали свои. Подготовили пакет документов. После чего этот папа поступил вот таким образом", - написала Юлия Никандрова.

После данного инцидента волонтеры и сотрудники социальных служб собираются добиться лишения отца родительских прав.

od-news.com

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