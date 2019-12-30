Под Одессой изуродовали новогодний уличный декор

В г. Черноморске вандалы испортили уличный декор, выполненный в виде гигантских шаров из металла и подсвеченные яркой иллюминацией.

Неизвестные злоумышленники сломали часть конструкций, расположенных рядом с главной елкой города, а другую часть - рядом с исполкомом.

Как сообщают возмущенные горожане, у шаров вырваны провода, крепления, испорчена мишура. От злодеяний вандалов пострадали и арки, которые город украсил к новогоднему торжеству.

Сообщается, что декор портят несовершеннолетние, когда зажигают рядом с арт-объектами бенгальские огни. Как отмечают специалисты, которые устанавливали эти объекты, из-за этих действий портится проводка. Данное занятие очень опасно и даже несет угрозу для жизни и здоровья окружающих и, прежде всего, самих детей.

Решили, что рядом с арт-объектами появятся предупреждающие знаки о том, что объект находится под видеонаблюдением и под напряжением.

По материалам: chernomorsk.news

od-news.com

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