Новости Одесской области Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Под Одессой изуродовали новогодний уличный декор

seo 0 Comment , , ,

Под Одессой изуродовали новогодний уличный декорВ г. Черноморске вандалы испортили уличный декор, выполненный в виде гигантских шаров из металла и подсвеченные яркой иллюминацией.

Неизвестные злоумышленники сломали часть конструкций, расположенных рядом с главной елкой города, а другую часть - рядом с исполкомом.

Как сообщают возмущенные горожане, у шаров вырваны провода, крепления, испорчена мишура. От злодеяний вандалов пострадали и арки, которые город украсил к новогоднему торжеству.

Сообщается, что декор портят несовершеннолетние, когда зажигают рядом с арт-объектами бенгальские огни. Как отмечают специалисты, которые устанавливали эти объекты, из-за этих действий портится проводка. Данное занятие очень опасно и даже несет угрозу для жизни и здоровья окружающих и, прежде всего, самих детей.

Решили, что рядом с арт-объектами появятся предупреждающие знаки о том, что объект находится под видеонаблюдением и под напряжением.

По материалам: chernomorsk.news

Это будет интересно:

Вандалы под Одессой сломали автономную систему подсветки на "зебре"Вандалы под Одессой сломали автономную систему подсветки, расположенную на «зебре» Под Одессой зафиксирован ещё один обвал, едва не стоивший отдыхающим жизниПод Одессой зафиксирован ещё один обвал, едва не стоивший отдыхающим жизни Экстремалы под Одессой сломали городскую собственностьЭкстремалы под Одессой сломали городскую собственность В Одессе поврежден ещё один уличный фонтанВ Одессе поврежден ещё один уличный фонтан В Одессе изуродовали очередной памятный знакВ Одессе изуродовали очередной памятный знак
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE