Одесский аэропорт обзавелся первым магазином беспошлинной торговли Duty Free

В Одесском аэропорту появился первый магазин товаров duty free. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на официальном сайте аэропорта.

Первый магазин открылся в Новом терминале аэропорта. Вячеслав Чеглатонев, являющийся директором по маркетингу и коммерции "Международного аэропорта "Одесса" поблагодарил за предоставленную возможность партнеров, благодаря которым появление этого магазина стало возможным. Основным партнером выступила компания BF & GH Travel Retail LTD (Heinemann) в лице Саймона Форда.

Как рассказал Гендиректор компании BF & GH Travel Retail LTD: "Покупки в duty free являются важной частью опыта пассажиров аэропорта. Поэтому для нас это стало очень важным событием - открытие магазина перед новогодними праздниками. Мы работаем напрямую с ведущими поставщиками и брендами. Понимая потребности украинского покупателя, это дает нам возможность предлагать одни из лучших и желанных международных товаров по приемлемым ценам".

Открытие первого магазина беспошлинной торговли duty free в аэропорту "Одесса" состоялось 27 декабря.

od-news.com

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