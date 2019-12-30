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Одесский аэропорт обзавелся первым магазином беспошлинной торговли Duty Free

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Одесский аэропорт обзавелся первым магазином беспошлинной торговли Duty FreeВ Одесском аэропорту появился первый магазин товаров duty free. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на официальном сайте аэропорта.

Первый магазин открылся в Новом терминале аэропорта. Вячеслав Чеглатонев, являющийся директором по маркетингу и коммерции "Международного аэропорта "Одесса" поблагодарил за предоставленную возможность партнеров, благодаря которым появление этого магазина стало возможным. Основным партнером выступила компания BF & GH Travel Retail LTD (Heinemann) в лице Саймона Форда.

Как рассказал Гендиректор компании BF & GH Travel Retail LTD: "Покупки в duty free являются важной частью опыта пассажиров аэропорта. Поэтому для нас это стало очень важным событием - открытие магазина перед новогодними праздниками. Мы работаем напрямую с ведущими поставщиками и брендами. Понимая потребности украинского покупателя, это дает нам возможность предлагать одни из лучших и желанных международных товаров по приемлемым ценам".

Открытие первого магазина беспошлинной торговли duty free в аэропорту "Одесса" состоялось 27 декабря.

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