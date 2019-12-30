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«Моржи» в Одессе накануне Нового года провели время на пляже, купаясь и веселясь

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Моржи в Одессе накануне Нового года провели время на пляже, купаясь и веселясьВ Одессе в воскресенье 29 декабря одесские "моржи" отметили приближение новогодних праздников купанием.

Встреча традиционно состоялась на городском пляже Ланжерон.

С собой любители зимнего купания взяли красиво наряженную ёлочку и сфотографировались с ней на память.

Данное мероприятие в этом году прошло у одесских "моржей" в последний раз.

Собираясь на зимние купания, одесситы показывают, что купаться круглый год не только весело, но и полезно. Во время купания организм получает закалку, здоровье, человек чувствует себя бодро и гораздо реже подвержен заболеваниям.

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