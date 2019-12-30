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Безопасный Новый год в Одессе: важные напоминания

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Безопасный Новый год в Одессе: важные напоминания30 декабря, накануне встречи Нового 2020 года, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям решила напомнить населению об основных правилах безопасного празднования.

На что важно обратить внимание одесситам, ведомство написало на странице Facebook.

Были перечислены правила безопасного использования новогодней ёлки:
- недопустима установка ёлки в проходах у выходов из помещения;
- запрещено использовать свечи для украшения дерева;
- ёлка должна быть надежно закреплена на устойчивом основании;
- запрещено украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, ватой;
- в случае отсутствия сертификации на гирлянду, если она повреждена или некачественная, нельзя ею украшать новогоднюю красавицу;
- важно всё время следить за маленькими детьми, не разрешать им играть с пиротехникой, самостоятельно включать электрогирлянду.

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