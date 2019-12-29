В Одесской области женщина скалкой убила гражданского мужа

О смерти мужчины в полицию сообщила сама злоумышленница, рассказав, что смерть наступила в результате эпилептического припадка.

Прибывшие по указанному адресу полицейские после осмотра места происшествия обнаружили на теле умершего, лежащего в луже крови, явные признаки избиения. Также была обнаружена одежда заявительницы, на которой были видны следы крови, эта находка не совпадала с рассказом женщины о приступе болезни.

Подозреваемую допросили, и она призналась, что между ней и ее гражданским мужем возник конфликт, во время которого она избила мужа скалкой. Полицейские нашли орудие убийства и изъяли его, а женщину задержали.

Теперь в отношении нее начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 115 УК Украины.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...