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В Одесской области женщина скалкой убила гражданского мужа

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В Одесской области женщина скалкой убила гражданского мужаО смерти мужчины в полицию сообщила сама злоумышленница, рассказав, что смерть наступила в результате эпилептического припадка.

Прибывшие по указанному адресу полицейские после осмотра места происшествия обнаружили на теле умершего, лежащего в луже крови, явные признаки избиения. Также была обнаружена одежда заявительницы, на которой были видны следы крови, эта находка не совпадала с рассказом женщины о приступе болезни.

Подозреваемую допросили, и она призналась, что между ней и ее гражданским мужем возник конфликт, во время которого она избила мужа скалкой. Полицейские нашли орудие убийства и изъяли его, а женщину задержали.

Теперь в отношении нее начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 115 УК Украины.

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В Одесской области женщина убила своего мужа Речь идет о происшествии, которое случилось в с.Усатово, куда обвиняемая приехала со своим гражданским мужем 31 года из Ширяевского района с целью заработать. Как стало известно, пара вернулась из развлекательного заведения, и между ними произошла ссора. Вскоре после оскорблений они перешли к драке, и женщина 31 года схватила нож и ударили им в грудь своего мужа. Когда она поняла, что наделала, не смогла придумать ничего лучшего, чем вытащить тело на улицу и оставить его лежать в траве. Вернувшись в дома, женщина отмыла с пола следы крови и спрятала орудие убийства. На задержанную открыли уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 115 УК Украины. Расследование этого дела продолжается.В Одесской области женщина убила своего мужа Жительница Одесской области убила своего мужаЖительница Одесской области убила своего мужа дочь жестоко убила свою матьВ Одесской области дочь жестоко убила свою мать В Одесской области жена ударила ножом своего мужаВ Одесской области жена ударила ножом своего мужа В Одесской области жена задушила мужа ремнем безопасностиВ Одесской области жена задушила мужа ремнем безопасности
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