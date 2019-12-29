В Одессе установили маленькую копию Оперного театра

В рамках проекта «Одесса с закрытыми глазами» была установлена мини-копия Оперного театра.

Это последний из шести объектов, установленных рядом со своими оригиналами. Все они изготовлены из полимерной бронзы, состоящей на 95,5% из бронзового порошка. Каждая миниатюра поражает детализацией и в точности повторяет памятник архитектуры. Для этого здание отсканировали при помощи дронов, затем изготовили использованием 3D-печати формы для холодного литья.

Такой проект предназначен для людей с проблемами со зрением, и при помощи таких мини-копий они смогут на ощупь ознакомиться с нашими главными достопримечательностями.

od-news.com

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