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В Одессе стали меньше страдать от домашнего насилия

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В Одессе стали меньше страдать от домашнего насилияВо всех главных районах Одессы уже 3,5 месяца работают мобильные подразделения, которые реагируют на факты домашнего насилия. За это время к ним обратилось свыше 1500 человек, а это на 10% больше, чем за весь 2018 г.

Как сказали в полиции, эти цифры отражают уменьшение терпимости жителей к проявлениям насилия. Зато доверие к оказывающим помощь полицейским растет.

Примерно 1/3 домашних тиранов привлекли к административной или уголовной ответственности, примерно 400 человек получили временные запретительные предписания, а остальные конфликтные ситуации удалось урегулировать при помощи профилактической беседы.

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