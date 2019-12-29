В Одессе стали меньше страдать от домашнего насилия

Во всех главных районах Одессы уже 3,5 месяца работают мобильные подразделения, которые реагируют на факты домашнего насилия. За это время к ним обратилось свыше 1500 человек, а это на 10% больше, чем за весь 2018 г.

Как сказали в полиции, эти цифры отражают уменьшение терпимости жителей к проявлениям насилия. Зато доверие к оказывающим помощь полицейским растет.

Примерно 1/3 домашних тиранов привлекли к административной или уголовной ответственности, примерно 400 человек получили временные запретительные предписания, а остальные конфликтные ситуации удалось урегулировать при помощи профилактической беседы.

od-news.com

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