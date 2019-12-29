В Одессе сгорели сразу два автомобиля

Одесские правоохранители расследуют умышленный поджог сразу двух автомобилей.

В ночь на 29 декабря в районе Одессы Черемушки сгорели два автомобиля марок «Киа», которые принадлежали местному жителю и его супруге.

Возгорание заметил один местный житель и сообщил о пожаре на горячую линию. Транспортные средства потушили, к счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших.

Согласно предварительной версии работавших на месте сотрудников следственно-оперативной группы, возгорание произошло по причине поджога. Начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 194 УК Украины.

od-news.com

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