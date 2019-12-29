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В Одессе прохожие помогли обнаружить квартирного вора

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В Одессе прохожие помогли обнаружить квартирного вораЖители Одессы помогли задержать вора, проникшего в чужую квартиру.

27 декабря в полиции. Поступил сигнал о том, что в жилище, расположенном на ул.Анны Ахматовой проник неизвестный человек.

Прибывшие на место правоохранители заметили мужчину, который при виде людей в форме пытался вылезти через окно. Когда домушника схватили, он оказывал яростное сопротивление стражам порядка, отбиваясь руками и ногами, после чего вернулся в помещение, где и был задержан сотрудниками полиции.

При поверхностном обыске у злоумышленника обнаружили документы и ювелирные изделия. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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