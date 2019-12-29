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В Одессе обезвредили социально опасного киберпреступника

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В Одессе обезвредили социально опасного киберпреступникаВ Одессе силами правоохранителей вечером 28 декабря смогли задержать преступника, деятельностью которого было похищение чужих денежных средств с карточных счетов.

Задержание осуществлялось с поличным, когда мужчина подошел к банкомату, расположенному на углу улиц Ришельевской и Успенской. Там он хотел забрать скиммер - устройство, считывающее данные с карт. При себе злоумышленник имел спецкарту, на которой были насечки, позволяющие вытащить из-под картридера банкомата встроенное устройство.

Силами сотрудников Киберполиции, этого социально опасного преступника смогли обезвредить. Киберполиция осуществляла задержание вместе с бойцами из Нацгвардии Украины.

По материалам: 048.ua

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