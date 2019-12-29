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В Одессе мошенник поживился за счет пенсионера

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В Одессе мошенник поживился за счет пенсионераВ Одессе правоохранители задержали мошенника, который воспользовался доверчивостью одессита 65 лет.

Пожилой мужчина, несмотря на то, что был мало знаком с обвиняемым 41 года, все же доверил ему выгодно продать два принадлежавшие ему ноутбука. Пока хозяин ждал обещанных денег, мошенник заложил в ломбарде технику и, получив за них деньги, начал избегать своего знакомого.

Обманутый одессит обратился за помощью в полицию, и вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Теперь в отношении обманщика начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 190 УК Украины, за это мужчине грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

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