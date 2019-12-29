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Одесский онкодиспансер устранит нарушения в противопожарной системе

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Одесский онкодиспансер будет устранять нарушения в противопожарной системеОдесский областной онкодиспансер, расположенный на ул. Неждановой, начинает мероприятия по устранению недочетов, связанных с противопожарной безопасностью.

Для этого определена соответствующая подрядная организация.

Как сообщается в системе электронных закупок Prozorro, был проведен тендер на определение подрядной организации, которая выполнит работы в Одесском областном онкодиспансере.

Напомним, что областное управление ГСЧС требует закрыть онкодиспансер из-за нарушений противопожарной безопасности.

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