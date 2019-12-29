Одесситам на заметку: электрокары будут помечены спецномерами

В Украине и в Одессе, в частности, вступят в силу через несколько дней - с 1 января 2020 года, некоторые изменения в законодательные акты о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Теперь места для парковки электрокаров будут снабжены специальными знаками. При парковке на этом месте автомобиля с дизельным или бензиновым баком, нарушитель должен будет заплатить штраф в размере 340-510 гривен.

Для электромобилей, не оснащенных двигателями внутреннего сгорания, предусмотрены номера с зеленым шрифтом.

Сегодня Украина - один из лидеров по темпам продаж электрокаров и с каждым месяцем спрос на экоавто лишь возрастает.

Но по признаниям украинских водителей электромобилей, с инфраструктурой для электрокаров пока много проблем: неурегулированный вопрос оборудования заправок и парковок для таких авто, нет соответствующих дорожных знаков. Часто можно наблюдать, как места для парковки электрокаров занимают машины без электродвигателя, что мешает доступу электрокаров к зарядной станции.

Закон, который ступит с 1 января 2020 года "О зеленых номерах", будет защищать интересы владельцев электрокаров.

od-news.com

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