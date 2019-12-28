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В Одесской области взломали банкомат

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В Одесской области взломали банкоматВ г.Болграде Одесской области неизвестные личности взломали банкомат и похитили из него все наличные деньги.

Само банковское оборудование было расположено в одном из корпусов центральной городской больницы.

Как стало известно, ограбление произошло в ночное время, когда злоумышленники пробрались в помещение, где был установлен сейф банкомата. При помощи металлического лома они взломали хранилище, вытащили всю наличность и скрылись.

Взломанный банкомат обнаружили лишь утром, и сразу вызвали на место правоохранителей. Теперь сотрудники полиции проводят следственные действия, чтобы установить личность злоумышленников и задержать их.

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