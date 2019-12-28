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В Одесской области арестовали мужчину, убившего своего сына

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В Одесской области арестовали мужчину, убившего своего сынаВ г.Белгороде-Днестровском во время семейного конфликта мужчина 70 лет нанес ножом удар в грудь своего сына, а на следующий день спрятал тело под мусором во дворе.

Однако погибшего заметили спустя три дня соседи, и вызвали на место правоохранителей.

В ходе расследования выяснилось, что между обвиняемым, который был в состоянии алкогольного опьянения, и его сыном 44 лет, который тоже был выпивший, возник конфликт. Сын требовал у своей матери деньги, при этом угрожая ей физической расправой. Во время ссоры отец нанес своему сыну смертельный удар.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи  115 УК Украины.

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