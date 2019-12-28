Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе задержали вора прямо на месте преступления

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе задержали вора прямо на месте преступленияРечь идет о воре-неудачнике, который решил совершить ограбление частного дома в Киевском районе г.Одессы.

Воспользовавшись окном, ведущим в подвальное помещение, злоумышленник проник в дом, где в качестве добычи присмотрел всевозможную технику и металлические запчасти.

Когда похититель уже хотел покинуть чужой дом, неожиданно сработала сигнализация, и вскоре к дому подъехали правоохранители, которые успели задержать незваного гостя прямо на месте преступления.

При установлении личности задержанного выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь согласно решению суда ему придется провести за решеткой еще 3 года.

Это будет интересно:

В Одессе задержали вора, укравшего телевизорВ Одессе задержали вора, укравшего телевизор В Одессе оперативно задержали квартирного вораВ Одессе оперативно задержали квартирного вора В Одессе задержали продуктового вораВ Одессе задержали продуктового вора возле железнодорожного вокзала задержали вораВ Одессе возле железнодорожного вокзала задержали вора В Одесской области вора задержали прямо на месте преступленияВ Одесской области вора задержали прямо на месте преступления
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE