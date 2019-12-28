В Одессе задержали вора прямо на месте преступления

Речь идет о воре-неудачнике, который решил совершить ограбление частного дома в Киевском районе г.Одессы.

Воспользовавшись окном, ведущим в подвальное помещение, злоумышленник проник в дом, где в качестве добычи присмотрел всевозможную технику и металлические запчасти.

Когда похититель уже хотел покинуть чужой дом, неожиданно сработала сигнализация, и вскоре к дому подъехали правоохранители, которые успели задержать незваного гостя прямо на месте преступления.

При установлении личности задержанного выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь согласно решению суда ему придется провести за решеткой еще 3 года.

od-news.com

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