В Одессе юные волонтеры проведали военных, находящихся в госпитале

В Одесский военный госпиталь пришли учащиеся учебно-воспитательного комплекса "Надежда" для того, чтобы поздравить военнослужащих, лежащих в стенах больницы с наступающими новогодними праздниками.

Об этом стало известно из публикации волонтера Андрея Танцюры, сообщившего о том, что ребята принесли сладкие угощения, а также купили для нужд госпиталя необходимые медпрепараты.

Ученики УВК "Надежда" и учащиеся школы №92 в своих учебных заведениях провели благотворительные ярмарки, а на собранные денежные средства приобрели две клипсы по 5 тысяч гривен для операций, которые делают нейрохирурги.

А также были приобретены 15 упаковок препарата "Альфорт Декса" на сумму 2025 гривен.

Ребятами из Зеленогорской школы (Любашевский район) были оплачены медпрепараты для отделений реанимации и пульмонологии военного госпиталя на сумму 2600 гривен.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...