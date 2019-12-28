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В Одессе юные волонтеры проведали военных, находящихся в госпитале

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Одесские школьники проведали военных, находящихся в госпиталеВ Одесский военный госпиталь пришли учащиеся учебно-воспитательного комплекса "Надежда" для того, чтобы поздравить военнослужащих, лежащих в стенах больницы с наступающими новогодними праздниками.

Об этом стало известно из публикации волонтера Андрея Танцюры, сообщившего о том, что ребята принесли сладкие угощения, а также купили для нужд госпиталя необходимые медпрепараты.

Ученики УВК "Надежда" и учащиеся школы №92 в своих учебных заведениях провели благотворительные ярмарки, а на собранные денежные средства приобрели две клипсы по 5 тысяч гривен для операций, которые делают нейрохирурги.

А также были приобретены 15 упаковок препарата "Альфорт Декса" на сумму 2025 гривен.

Ребятами из Зеленогорской школы (Любашевский район) были оплачены медпрепараты для отделений реанимации и пульмонологии военного госпиталя на сумму 2600 гривен.

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