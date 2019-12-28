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В Одессе указали на основную причину аварий на дорогах

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В Одессе указали на основную причину аварий на дорогахОдесские инспекторы патрульной полиции зафиксировали порядка 14 тысяч дорожно-транспортных происшествий в Одесской области. Из них 1900 пострадавших.

Об этом стало известно на пресс-конференции с начальником патрульной службы области Александром Гостищевым. Общее число аварий по сравнению с 2018 годом увеличилось.

Самая распространенная причина множества дорожно-транспортных происшествий - превышение скорости. Следующим идет нарушение правил дорожного движения при совершении маневров.

Подчеркнуто, что за 2019 год зафиксировано 23 тысячи нарушений скорости. 21 тысяча - это превышение скорости на 20 километров в час, оставшиеся превышали на 50 километров в час и более.

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