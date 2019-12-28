В Одессе при строительстве «Макдональдса» обвалилась часть стены соседнего дома

На ул.Разумовского во время строительства еще одного одесского «Макдональдса» рухнула часть дома, и теперь ЖСК «Порто-Франковский» требует прекратить работы.

Как стало известно из полученной информации, пострадал дом, расположенный на ул.Колонтаевской, по соседству со строительной площадкой. В результате обвала рухнула часть стены, открыв улице часть внутреннего помещения.

Стена рухнула из-за того, что котлован, который принялись рыть рабочие, проходит впритык к пострадавшему дому.

Теперь руководство ЖСК направило документы в строительную компанию с требованием остановить стройку, и предоставить им разрешительные документы на выполнение работ.

od-news.com

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