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В Одессе гость города ударил ножом необщительного прохожего

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В Одессе гость города ударил ножом необщительного прохожегоВ Одессе правоохранители задержали иностранного гражданина за нанесение тяжких телесных повреждений одесситу.

Согласно полученной информации, 27 декабря в вечернее время выпивший злоумышленник возвращался из гостей, и решил пообщаться с прохожим. Однако разговор у них не получился, и в результате иностранец достал нож, и ударил им своего собеседника.

Информация о случившемся нападении поступила от врачей, госпитализировавших одессита 40 лет, и правоохранители по горячим следам задержали иностранца 30 лет. Мужчина не отрицал своей вины, объяснив свои действия плохим настроением.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины, а самого злоумышленника поместили под стражу на время досудебного расследования.

 

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