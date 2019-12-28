В Одессе гость города ударил ножом необщительного прохожего

В Одессе правоохранители задержали иностранного гражданина за нанесение тяжких телесных повреждений одесситу.

Согласно полученной информации, 27 декабря в вечернее время выпивший злоумышленник возвращался из гостей, и решил пообщаться с прохожим. Однако разговор у них не получился, и в результате иностранец достал нож, и ударил им своего собеседника.

Информация о случившемся нападении поступила от врачей, госпитализировавших одессита 40 лет, и правоохранители по горячим следам задержали иностранца 30 лет. Мужчина не отрицал своей вины, объяснив свои действия плохим настроением.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины, а самого злоумышленника поместили под стражу на время досудебного расследования.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...