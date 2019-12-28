Одесская область: мать не уследила за малышом и он погиб от ожогов

В одном из сел, расположенных в Захаровском районе Одесской области, от ожогов умер малыш 5 месяцев.

Как стало известно, пока многодетная мать занималась своими делами, ее пятеро детей, старшему из которых 8 лет, игрались в доме. Детвора случайно перевернула на малыша 5 месяцев закипевший чайник, который обварил младенцу туловище и голову.

На крики детей прибежала мать и, осмотрев младшего сына, решила не обращаться к врачу, а просто смазать поврежденные места мазью от ожогов. Однако этот способ лечения не помог, и на следующий день младенец умер.

По факту смерти ребенка в ЕРДР внесли информацию в соответствии с ч.1 статьи 115 УК Украины, теперь решается вопрос о переквалификации дела на статью 166 УК Украины.

od-news.com

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