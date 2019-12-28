На одесском железнодорожном вокзале дарили подарки и сказочное настроение
В Одессе на железнодорожном вокзале военнослужащие Нацгвардии Украины устроили благотворительную акцию.
В холле вокзала в течение получаса играл оркестр, исполняя легкоузнаваемые и поднимающие настроение рождественские и новогодние музыкальные композиции. Бойцы же раздавали присутствующим подарки в виде елок, которые были сделаны собственными руками.
Данная акция была призвана поднять всем настроение и напомнить о приближающемся волшебном празднике.
Как рассказал Александр Федорчук, дирижер в/ч 3012 Нацгвардии Украины: "Сейчас такое время, что снега на улице нет. Не чувствуется то сказочное настроение, а мы хотим немножко своими музыкальными поздравлениями добавить этого праздничного настроения".
Видео: 1-й Городской
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