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На одесском железнодорожном вокзале дарили подарки и сказочное настроение

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На одесском железнодорожном вокзале сыграл военный оркестр и раздали подаркиВ Одессе на железнодорожном вокзале военнослужащие Нацгвардии Украины устроили благотворительную акцию.

В холле вокзала в течение получаса играл оркестр, исполняя легкоузнаваемые и поднимающие настроение рождественские и новогодние музыкальные композиции. Бойцы же раздавали присутствующим подарки в виде елок, которые были сделаны собственными руками.

Данная акция была призвана поднять всем настроение и напомнить о приближающемся волшебном празднике.

Как рассказал Александр Федорчук, дирижер в/ч 3012 Нацгвардии Украины: "Сейчас такое время, что снега на улице нет. Не чувствуется то сказочное настроение, а мы хотим немножко своими музыкальными поздравлениями добавить этого праздничного настроения".

Видео: 1-й Городской

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