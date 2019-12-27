В военном госпитале в Одессе вылечили бойца, у которого было тяжелейшее ранение

В Одесском 411-м военном госпитале медики смогли поднять на ноги 22-летнего военнослужащего Михаила, имевшего тяжелое ранение.

Молодой парень 20 ноября был доставлен в госпиталь после получения тяжелейшего ранения в зоне боевых действий на востоке Украины, на борту санавиации.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook волонтер Андрей Танцюра. Он подчеркнул, что у Михаила диагностированы переломы позвоночника, грудной клетки, многочисленные ушибы. Состояние пациента врачами ещё месяц тому назад оценивалось, как стабильно тяжелое.

Сейчас же, бойца направили на дальнейшее лечение и реабилитацию в родную Сарату (Одесская область).

Волонтер военного госпиталя опубликовал фотоснимок, указав, что на фото рядом с ним и Михаилом, лечащий врач Юрий Григорьевич Гафийчук. Он является начальником отделения нейрохирургии ВКМЦ ЮР, подполковником медслужбы, кандидатом медицинских наук.

"Выражаю особую благодарность и уважение Докторам нашего госпиталя - Вы лучшие!" - подчеркнул Андрей Танцюра в своей публикации.

od-news.com

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