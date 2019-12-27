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В праздничные дни Одесса будет под усиленным режимом охраны

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В праздничные дни Одесса будет под усиленным режимом охраныВ центре Одессы на время проведения праздничных мероприятий, таких как Новый год и Рождество, в период с 31 декабря по 7 января будут дежурить 120 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом стало известно от руководства местной патрульной полиции на пресс-конференции.

Речь идет об местах массового скопления людей в исторической части Одессы: Дерибасовская, Думская площадь.

Поддерживать порядок в историческом ареале Одессы будут 45 автомобильных групп и ряд пеших патрулей.

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