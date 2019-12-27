В праздничные дни Одесса будет под усиленным режимом охраны

В центре Одессы на время проведения праздничных мероприятий, таких как Новый год и Рождество, в период с 31 декабря по 7 января будут дежурить 120 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом стало известно от руководства местной патрульной полиции на пресс-конференции.

Речь идет об местах массового скопления людей в исторической части Одессы: Дерибасовская, Думская площадь.

Поддерживать порядок в историческом ареале Одессы будут 45 автомобильных групп и ряд пеших патрулей.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...