В одесском зоопарке для посетителей провели новогоднее празднование

В зоопарке Одессы состоялся тематический праздник для маленьких посетителей с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также их добрых помощников.

Несмотря на то, что в этот день наблюдалась пасмурная погода, для посетителей зверинца устроили гуляния, веселые конкурсы, песни и танцы.

Для присутствующих показали свои концертные номера творческий танцколлектив Dance Art.

Все, кто неравнодушен к природе, животным, смогли принять участие в познавательном мастер-классе.

Детей и взрослых приглашают продолжить новогодние празднования в Одесском зоопарке в субботу 28 декабря в 12 часов дня.

od-news.com

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