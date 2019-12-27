В Одесской области злоумышленница украла деньги с карточки

В Подольском районе местная жительница похитила со счета своего знакомого примерно 7 тыс. евро.

Мужчина, проживающий в с.Станиславка, обратился в полицию и сообщил, что с его банковской карточки пропала крупная сумма. Жена заявителя была на заработках и перечисляла на валютный счет деньги, но когда женщина вернулась, выяснилось, что не хватает примерно 7000 евро.

После проведенного расследования правоохранители установили, что к похищению денег причастна знакомая мужчины, которая помогала ему в открытии счета через мобильное приложение. Выяснилось, что женщина увлекается азартными играми, и деньги похитила с целью погасить кредит в банке и долги.

В отношении задержанной начато уголовное дело, и ей грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...