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В Одесской области злоумышленница украла деньги с карточки

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В Одесской области злоумышленница украла деньги с карточкиВ Подольском районе местная жительница похитила со счета своего знакомого примерно 7 тыс. евро.

Мужчина, проживающий в с.Станиславка, обратился в полицию и сообщил, что с его банковской карточки пропала крупная сумма. Жена заявителя была на заработках и перечисляла на валютный счет деньги, но когда женщина вернулась, выяснилось, что не хватает примерно 7000 евро.

После проведенного расследования правоохранители установили, что к похищению денег причастна знакомая мужчины, которая помогала ему в открытии счета через мобильное приложение. Выяснилось, что женщина увлекается азартными играми, и деньги похитила с целью погасить кредит в банке и долги.

В отношении задержанной начато уголовное дело, и ей грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

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