В Одесской области студент оставил предсмертную записку и покончил с собой

В городе Измаиле Одесской области 20-летний студент оборвал жизнь, совершив суицид.

В предсмертной записке он указал на существовавший конфликт между ним и директором студгородка, из-за чего он мог оказаться на улице.

Сам парень из неблагополучной семьи и исходя из записки, на его долю выпала жизнь со сложностями, которые он оказался не в состоянии выдержать.

В записке кроме имени директора студенческого городка, студент упоминает свою мать, которую лишили родительских прав. Из-за неё он и убежал из дома.

Ещё одной причиной столь отчаянного шага, как повешение, стала несчастная любовь. "С недавних пор у меня появился смысл жизни, но этот смысл решил от меня отречься", - написано в записке.

od-news.com

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