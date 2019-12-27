В Одесской области при пожаре погиб владелец дома

26 декабря примерно в 07:00 утра в г.Белгороде-Днестровском на горячую линию службы спасения поступил сигнал о том, что в с.Широкое произошел пожар.

Прибывшие на место пожарные около часа тушили огонь и разбирали обломки частного дома. В тушении им помогали сотрудники фермерского хозяйства "Колос", которые снабдили спасателей бочкой с водой.

К сожалению, во время разбора завалов в прихожей, недалеко от выхода, было обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1963 г.р. Согласно полученной от соседей информации, погибший вел уединенный образ жизни. Отапливаться он предпочитал не печкой, а при помощи обогревателей, которые также были найдены после тушения пожара.

Согласно предварительной версии, причиной появления возгорания стало короткое замыкание в электросети.

od-news.com

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