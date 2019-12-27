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В Одесской области из магазина похитили продукты питания

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В Одесской области из магазина похитили продукты питанияВ Окнянском районе Одесской области два местных жителя ограбили магазин, похитив оттуда продукты питания.

Старший из воров, который, как выяснилось, уже привлекался к ответственности и находился на испытательном сроке, предложил несовершеннолетнему односельчанину украсть из магазина продукты. Для этого напарники ночью разбили камнями входные двери и, попав в помещение, сложили в мешок всевозможный товар, и унесли добычу.

Своими действиями злоумышленники нанесли владельцу материальный ущерб в размере около 10 тыс. грн.

Правоохранители установили личность похитителей, и при обыске была обнаружена часть похищенного товара, остальным злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Теперь в отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины.

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